OM eist 5 jaar cel tegen verdachte ongeluk waarbij drie tieners omkwamen

Volgens het OM heeft de verdachte tijdens het proces weinig berouw getoond, en is het daarom duidelijk dat hij de verantwoordelijkheid voor het dodelijke ongeluk niet wil nemen. In de strafeis wordt het strafblad van B. meegenomen. In 2015 veroorzaakte hij ook een ongeluk en is toen doorgereden.

Nabestaanden kregen het woord

Voorafgaand aan de strafeis kregen nabestaanden van de drie slachtoffers én de verdachte het woord. De nabestaanden reageerden geëmotioneerd op het verlies van hun kinderen.

"Gisteren was mijn verjaardag, een verjaardag zonder Seph", zei de moeder van de jongen die op 15-jarige leeftijd overleed. "Hij had zin in alles. In school, stage, het leven en groter worden, want hij was nog een puppy." Tegen de verdachte zei ze dat ze hem pijn zou willen doen. "Ik zou je nagels uit willen trekken, maar dat heeft geen zin."

Gebiedsverbod

Het dodelijke ongeluk heeft in Anna Paulowna veel losgemaakt. B. woont inmiddels bij zijn oom en tante in een ander deel van het land, omdat hij zich volgens zijn advocaat bedreigd voelde. Hij zat na het ongeluk drie maanden vast, maar mocht de strafzaak in vrijheid afwachten. Wel heeft hij een gebiedsverbod voor Anna Paulowna. De stiefvader van Seph hoopt dat B. nu flink gestraft wordt voor zijn daden. "En dat hij er ook zijn hele leven last van houdt."

De moeder van de 16-jarige Roy vertelde in de rechtszaal hoe ze de avond van het ongeluk meemaakte. "Ik zag een laken, met daaronder uitgestoken de schoenen van Roy. Is dat mijn kind, mijn kleine jongen? Ik keek naar de auto, naar het wrak. Hoe kon mijn jongen van 1,97 meter lang daar nou uitvliegen? Opeens moest ik dingen gaan regelen die ik niet hoor te doen."

Over de verdachte was ze duidelijk. "Siem, dit heb jij veroorzaakt. Maal drie. Als je onder deze omstandigheden een auto bestuurt ben je roekeloos." Ze vindt bovendien dat hij niet genoeg aan de slachtoffers denkt. "Je denkt alleen aan jezelf. Je hebt geen enkel woord over voor ons. Je leert hier niets van."

Reanimeren

De vader van Roy liet zijn verklaring voorlezen door een medewerker van Slachtofferhulp. "Ik zag je die avond met een slang in je mond en overal injectiespuiten. Ik moedigde je aan, maar niet veel later stopten ze met reanimeren. Ik boog over je heen, gaf een zoen op je voorhoofd. Mama ging naast je zitten en streelde je door je haar, dat vond je altijd zo fijn."

De auto was total loss na het ongeluk: