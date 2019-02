Minister wil onafhankelijke klachtencommissie voor alle mbo'ers

Minister Van Engelshoven wil dat alle mbo'ers toegang krijgen tot een onafhankelijke klachtencommissie, waar ze terechtkunnen als ze bijvoorbeeld vinden dat ze onterecht geschorst of van school verwijderd zijn. Nu moeten ze daar vaak nog mee naar de rechter.

Een aantal mbo-instellingen heeft al een onafhankelijke klachtencommissie en de minister laat onderzoeken of zo'n loket per school goed werkt of dat er een landelijke regeling moet komen. Voorwaarde is dat studenten gemakkelijk de weg kunnen vinden.

Verder wil Van Engelshoven de onderwijsovereenkomst in het mbo afschaffen. Dat is een schriftelijk contract tussen student en school, waarin staat welke rechten en plichten ze tegenover elkaar hebben.

De bedoeling was dat studenten met zo'n contract in de hand de school konden aanspreken. Maar uit onderzoek blijkt dat het niet werkt "omdat het een standaardformulier is geworden, waar studenten niets aan hebben".