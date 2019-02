Wildwesttaferelen bij taxi's Breda, extra handhavers ingezet met carnaval

Breda heeft een taxiprobleem: er zijn te veel chauffeurs. Dat zorgt voor vechtpartijen op de standplaats. Tijdens carnaval verwacht de gemeente nog meer problemen omdat dan taxirijders 'van buiten' ook mogen komen rijden. Daarom komen er vier speciale handhavers.

Met name in het weekend zijn er nu al misstanden op de grootste standplaats in het centrum. Omdat er te veel taxichauffeurs zijn, moeten die lang wachten op een ritje.

'Klanten zijn verbouwereerd'

Gevolg is dat ze korte trajecten - met of zonder smoes - weigeren. Of ze rijden wel, bijvoorbeeld tot net buiten de stadsgrens, maar vragen daarvoor een te hoog bedrag. Bredase stappers pikken dit niet langer.

Een chauffeur vertelt aan Omroep Brabant: "Klanten zijn verbouwereerd dat ze niet naar huis kunnen. Daarbij worden ze ook nog eens onbeschoft behandeld. Dus ze worden boos, gaan filmpjes van de taxi's maken en ja, dan stappen de chauffeurs wel even uit."