Iraanse minister van Buitenlandse Zaken blijft toch zitten

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif is toch niet opgestapt. Vanochtend verscheen hij aan de zijde van president Rohani bij een bezoek van de premier van Armeniƫ.

Zarif meldde maandag plotseling dat hij ermee ophield, maar vanochtend werd duidelijk dat Rohani het ontslag niet accepteert. Volgens Rohani is het niet in het landsbelang als minister Zarif zou aftreden. Rohani schrijft dat Zarif "een dapper, betrouwbaar en religieus mens is", die de volledige steun heeft van ayatollah Khamenei.

Waarom Zarif wilde opstappen, is niet duidelijk. De diplomaat was in Iran de aanjager achter de nucleaire deal uit 2015. Vanaf toen keerden Iraanse anti-westerse hardliners zich tegen Zarif en Rohani.

Geen goede vervanger

Sommige persbureaus meldden gisteren al dat Rohani het ontslag niet accepteert. Dat bericht werd later ingetrokken, omdat het was gebaseerd op een Instagram-post van de achterban van Rohani en niet van Rohani zelf.

Correspondent Thomas Erdbrink benadrukte maandag dat Iran geen goede vervanger heeft voor Zarif. De minister woonde dertig jaar in New York en weet alles over westerlingen. "Hij speelde een cruciale rol in het bestrijden van de sancties door te overleggen met Europa en China. Iran heeft niemand meer van dat kaliber."