Trump haalt in Hanoi miljardenorders binnen, 'ook signaal aan Kim Jong-un'

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing kan 110 toestellen leveren aan Vietnamese maatschappijen en ook koopt Vietnam voor honderden miljoenen aan Amerikaanse technologie. Trump dankte Vietnam voor de orders en zei dat hij het waardeert dat het handelstekort erdoor wordt verkleind, iets waar hij zich sinds zijn aantreden ook bij de Vietnamese buur China hard voor maakt.

Volgens correspondent Marieke de Vries is het geen toeval dat de handelsakkoorden kort voor de ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un zijn gesloten. "Dat dat vandaag gebeurt, op de dag Kim en Trump elkaar weer in de ogen kijken, is een signaal aan Kim dat hij dit ook kan krijgen als hij zijn kernwapens maar opgeeft", aldus De Vries.

Diner

De eerste ontmoeting van de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider in Hanoi wordt verwacht rond 12.30 uur (Nederlandse tijd). Ze spreken elkaar dan zo'n twintig minuten, met alleen een tolk erbij. Daarna is er een diner.