Pakistaanse politie: burgerdoden bij Indiase beschietingen in Kashmir

De Pakistaanse politie zegt dat Indiase troepen in de regio Kashmir zes burgers hebben gedood, onder wie kinderen. Er zouden mortiergranaten zijn afgeschoten, die woningen in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir troffen. Een onbekend aantal mensen zou gewond zijn geraakt.

Het bericht over de beschietingen komt een dag nadat India een luchtaanval had uitgevoerd op doelen in Pakistan. Gevechtsvliegtuigen bombardeerden een plek waar volgens India terroristen werden getraind. Het land zegt dat er een groot aantal doden is gevallen, maar volgens Pakistan is er niemand gedood.

Aanslag

De aanval was een vergelding voor de zelfmoordaanslag waarbij eerder deze maand in Kashmir veertig Indiase militairen om het leven kwamen. De vanuit Pakistan opererende terreurgroep JeM eiste de verantwoordelijkheid op. India zegt dat de groep steun krijgt van Pakistan.

De spanningen tussen de landen zijn door de ontwikkelingen van de afgelopen tijd flink opgelopen. Inzet is de betwiste grensregio Kashmir. Beide landen claimen het hele gebied, waar voornamelijk moslims wonen.