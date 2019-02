In Nigeria is de zittende president Muhammadu Buhari uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Dat heeft de kiescommissie vanochtend vroeg bekendgemaakt. Met een groot deel van de stemmen geteld was het gisteravond al vrijwel zeker dat de 76-jarige oud-generaal herkozen zou worden.

Buhari haalde met zijn All Progressives Congress (APC) ongeveer vier miljoen stemmen meer dan oppositieleider Atiku Abubakar van de Democratische Volkspartij (PDP). De APC won volgens de kiescommissie in 19 van de 36 staten en de PDP in 17 staten en de hoofdstad Abuja. De opkomst, minder dan 35 procent van de stemgerechtigden, was de laagste in 20 jaar.

De PDP heeft al gezegd de uitslag af te wijzen, omdat de stembusgang beïnvloed zou zijn. De regering heeft in reactie daarop gezegd dat de PDP de verkiezingen in diskrediet probeert te brengen.

Onrust

Bij geweld in verband met de verkiezingen zijn volgens waarnemers zeker 39 doden gevallen. Het leek er aanvankelijk op dat de stembusgang redelijk vreedzaam was verlopen, maar later bleek dat er toch veel onrust is geweest. Overigens vielen bij de voorlaatste verkiezingen in 2015 zeker 100 doden en vier jaar daarvoor waren het er zelfs 800.

Eigenlijk hadden de verkiezingen al een week eerder moeten zijn, maar omdat de kiescommissie de kwaliteit van de stembusgang niet kon garanderen, werden ze op het laatste moment uitgesteld.

Corruptie en recessie

Er waren in totaal meer dan 70 presidentskandidaten bij de verkiezingen, maar het was al duidelijk dat president Buhari en oppositieleider Abubakar de enige kanshebbers waren. Zij zijn de leiders van de twee grootste politieke partijen.

De campagne van Buhari draaide om het aanpakken van de corruptie in Nigeria. Abubakar beloofde een oplossing voor de eerste recessie in Nigeria in 25 jaar. Die ontstond in 2016 onder Buhari. Mede daardoor groeide de werkloosheid tot 23 procent en is de inflatie nu boven de 11 procent.