Uitslaande brand in bedrijfspand Schiedam

"Er komt veel rook vrij bij de brand. Die stijgt mooi recht omhoog", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen RTV Rijnmond. "In de directe omgeving is er niet veel overlast, maar dat houden we goed in de gaten."

Er worden metingen gedaan om te controleren of er schadelijke stoffen vrijkomen. Tot nu toe zijn er geen verhoogde concentraties gemeten, maar de brandweer benadrukt dat rook nooit goed is. Wie last heeft van de rook kan het beste ramen en deuren sluiten. Er is tot nu toe geen asbest aangetroffen.