'Leger VS hield internettoegang Russische trollen tegen'

Het Amerikaanse leger heeft de internettoegang van een Russische 'trollenfabriek' tijdelijk verstoord rond de tussentijdse verkiezingen voor het Congres in november vorig jaar. The Washington Post schrijft dat de aanval van de cyberafdeling van het Amerikaanse leger was gericht tegen de beruchte trollenfabriek 'Internet Research Agency' in Sint-Petersburg.

Medewerkers van die trollenfabriek deden zich tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 voor als Amerikanen en verspreidden toen nepnieuws, met als doel de verkiezingen te beïnvloeden.

"Simpel gezegd haalden ze het IRA offline", zegt een bron van de krant. "Ze haalde 'm neer." Het IRA wordt gelinkt aan het Kremlin.

Bescherming

De cyberafdeling van het leger zegt niet te willen reageren op de berichtgeving van The Washington Post. In algemene zin stelt een woordvoerder tegenover persbureau Reuters dat het leger "doorgaat met het beschermen van de verkiezingen en democratische instituten".

Het gebeurt zelden dat interventieacties van het Amerikaanse cyberleger naar buiten worden gebracht. Meestal zijn die operaties topgeheim.