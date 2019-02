Stoffelijke resten honderden vermoorde Joden opgegraven in Wit-Rusland

De stoffelijke resten van honderden in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden zijn opgegraven uit een massagraf in Wit-Rusland. Het massagraf werd vorige maand per toeval ontdekt in het centrum van Brest, vlak bij de grens met Polen waar de stad voor de oorlog toe behoorde.

Het graf ligt in een buurt waar in de oorlog duizenden Joden in een getto werden vastgehouden door de nazi's. Van december 1941 tot oktober 1942 was het massagraf onderdeel van het getto in Brest.

Bouwvakkers vonden de menselijke resten bij graafwerkzaamheden voor een nieuw appartementencomplex.

Militairen graven de resten stuk voor stuk met de hand uit: