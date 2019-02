Politie achterhaalt identiteit overleden vrouw Langbroek na tonen foto

De politie weet wie de vrouw is die vorige week op straat in Langbroek overleed. Het gaat om een 81-jarige inwoonster van Doorn. De vrouw werd vrijdag gevonden. Ze was vermoedelijk onwel geworden tijdens het wandelen. Verschillende reanimatiepogingen mochten niet meer baten.

De vrouw had geen identiteitsbewijs bij zich en ook met een actie via Burgernet lukte het niet om haar identiteit te achterhalen. Dit weekend verspreidde de politie daarom foto's van haar kleren, schoenen, sleutels en een horloge. Ook werd omschreven hoe ze eruit zag, maar dat leverde niets op.

Als laatste redmiddel zette de politie daarom vandaag een foto van haar gezicht online. Dat gebeurt niet vaak, mede omdat mensen kunnen schrikken van foto's van overledenen. "Pas als alle sporen doodlopen en we gewoon echt geen idee hebben wie het is, doen we dit", zei een woordvoerder daarover.

Het bericht werd veel gelezen en gedeeld, meldt RTV Utrecht. De politie bedankt het publiek voor de medewerking.