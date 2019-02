'Braziliaans bedrijf sluist 100 miljoen euro weg via Nederland'

Nederlandse bedrijven worden verdacht van betrokkenheid bij een grote Braziliaanse corruptiezaak. Via Nederland zou minstens 100 miljoen euro aan steekpenningen weggesluisd zijn naar buitenlandse ambtenaren en politieke partijen.

De opsporingsdienst FIOD heeft invallen gedaan in drie bedrijven en drie woningen. Daar is administratie in beslag genomen. Een 48-jarige man uit de buurt van Leiden is als verdachte aangehouden in de corruptiezaak. "Meerdere verdachten worden niet uitgesloten", zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Valse contracten

De steekpenningen werden betaald door het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht. "Om de betalingen te verhullen, zijn structuren opgezet met Nederlandse vennootschappen", staat in het persbericht van het de opsporingsdienst.

De FIOD vermoedt dat er gebruik gemaakt is van valse contracten en nepfacturen om de grote geldstromen te onderbouwen. "Vermoedelijk zijn de structuren opgezet en gefaciliteerd door Nederlandse betrokkenen uit de trust- en belastingadvieswereld."

666 miljoen

De betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij het corruptieschandaal kwam aan het licht toen een bank ongebruikelijke transacties had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland. Ook bij de Belastingdienst kwamen signalen binnen van fraude.

Odebrecht heeft toegegeven dat het zo'n 666 miljoen euro aan steekpenningen heeft betaald in twaalf landen in Latijns-Amerika. Het Braziliaanse bouwconcern werkte volgens De Telegraaf veel samen met het Nederlandse SBM Offshore, waar jaren terug ook een corruptieschandaal speelde.

De oud-topman van SBM is daarvoor veroordeeld tot 3 jaar cel en een boete van 130.000 euro.