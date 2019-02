Jongen neergestoken in park Amsterdam-Zuidoost

In het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost is een jongen neergestoken. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde even voor 16.00 uur. De politie kan nog niets zeggen over de aanleiding voor de steekpartij. Ook is niet bekend hoe het gaat met het minderjarige slachtoffer.

De dader is nog voortvluchtig. Via Burgernet is een signalement van hem verspreid. Wie de beschrijving herkent of de man ziet lopen, wordt gevraagd 112 te bellen. Het Nelson Mandelapark is tijdelijk afgesloten voor onderzoek, meldt NH Nieuws.