Zoon krijgt voorwaardelijke celstraf voor hulp bij zelfdoding vader

Een 48-jarige man is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden omdat hij zijn vader hielp zichzelf te doden. Dat gebeurde november 2016 in Kerkrade.

De zoon zette een speciale installatie in elkaar die zijn vader gebruikte om een einde aan zijn leven te maken. Op het moment dat dat gebeurde, was de zoon ook in huis aanwezig. Na het overlijden van zijn vader bleef de zoon nog anderhalf uur bij hem zitten voordat hij naar huis ging. De volgende dag belde hij de politie.

De vader was al enige tijd ziek en had een duidelijke doodswens. Hij oefende daarbij ook druk uit op zijn zoon om hem te helpen. Volgens de rechtbank waren de bedoelingen van de zoon weliswaar goed, maar had hij kritischer moeten zijn. "Hij heeft zich onvoldoende vragen gesteld bij de juistheid van zijn daden en onvoldoende gezocht naar alternatieven."

De rechtbank vindt onder meer dat de zoon overleg had moeten voeren met de naaste familie en een arts, schrijft 1Limburg. Met de straf wil de rechtbank een signaal afgeven. "Hulp bij zelfdoding kan niet straffeloos blijven, ook al gebeurt dat met de beste bedoelingen."