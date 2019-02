2,5 jaar cel voor man die meisje (16) aanbood voor seks

Een man uit Steenwijk die afgelopen zomer een 16-jarig meisje aanbood voor seks op een parkeerplaats, moet 2,5 jaar de gevangenis in. De man had zelf ook herhaaldelijk seks met haar en maakte honderden pornografische foto's en filmpjes van haar.

De twee leerden elkaar kennen via een dating-app. Het meisje was 15 toen ze voor het eerst seks hadden. Later kwamen ook andere mannen in beeld die seks met haar hadden, vaak triootjes met de Steenwijker erbij, meldt RTV Oost.

De foto's en filmpjes die hij van het meisje maakte, werden naar potentiële klanten gestuurd. Ook een cliënt van tbs-kliniek Hoeve Boschoord kreeg een naaktfoto van haar opgestuurd. De Steenwijker werkte bij de kliniek.

Spijt

De man verklaarde in de rechtbank dat alles in overleg met het meisje gebeurde. "Zij was de initiator. Ze vond het wel spannend", zei hij. Hij zegt spijt te hebben. "Ik werd erin meegenomen. Ik was zo verkikkerd op haar." Het meisje heeft gezegd dat ze de man niets kwalijk neemt. Ze wilde ook niet dat hij gestraft zou worden.

Het Openbaar Ministerie neemt het de man wel kwalijk wat hij heeft gedaan. "Ik snap niet hoe u over uw lippen kunt krijgen dat het háár initiatief was", zei de officier van justitie. "U bent de volwassene. Lucy is een beschadigd meisje. Ze heeft in een gesloten inrichting gezeten. Dat wist u. En dan bent u zelf ook nog eens sociotherapeut bij een tbs-kliniek. Hoe haalt u het dan in uw hoofd om zoiets te doen?"

Laten meeslepen

Ook de rechtbank is van mening dat de man misbruik heeft gemaakt van het jonge meisje. "Hij heeft geen enkel oog gehad voor haar belangen. In plaats daarvan heeft hij zich volledig laten meeslepen door zijn eigen gevoelens." Ook de rechtbank wijst erop dat de man haar tegen zichzelf in bescherming had moeten nemen, juist vanwege het leeftijdsverschil en zijn werk als sociotherapeut.

Dat het meisje zelf aangaf dat ze de man niets kwalijk neemt, doet er volgens de rechtbank niet toe. "De wetgever beschermt de minderjarigen, ook tegen zichzelf."