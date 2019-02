Amstelvener (72) opgepakt voor ontucht in Nepal en bezit kinderporno

Op Schiphol is vorige week een man van 72 opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij kindermisbruik in Nepal. Bij zijn aanhouding vond de marechaussee kinderporno op zijn telefoon.

Onderzoekers van hulporganisatie Terre des Hommes tipten de politie dat de man in Nepal jonge jongens zou misbruiken. Na de arrestatie vond de politie in zijn huis in Amstelveen nog meer kinder- en dierenporno.

De man is voorgeleid aan de rechter in Rotterdam. Hij wordt verdacht van het maken, invoeren en bezitten van kinder- en dierenporno en van ontucht met minderjarigen.