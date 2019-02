Moordenaar Sybine Jansons krijgt minimaal twee jaar extra tbs

De tbs van de moordenaar van Sybine Jansons is verlengd met het maximum van twee jaar. Uit het adviesrapport blijkt dat Martin C. (57) uit Nieuwegein nog steeds gevaarlijk is en dat de kans dat hij weer iemand verkracht of vermoordt nog te groot is.

De Maarnse scholiere Sybine Jansons verdween in 1999 op mysterieuze wijze, toen ze van school naar huis fietste. Na een zoekactie werden haar tas en fiets gevonden. Haar lichaam werd vijf weken later aangetroffen in een vaart bij Breukelen.

De Utrechtse buschauffeur C. bleek de schuldige. In 2001 is hij voor de moord op Jansons en voor het verkrachten van twee andere vrouwen veroordeeld tot 17,5 jaar cel en tbs. Iedere twee jaar wordt de tbs opnieuw beoordeeld.

De behandeling van C. verloopt moeizaam: hij werkt pas sinds vorig jaar mee aan zijn behandeling. Zijn advocaat heeft bepleit dat de tbs niet langer dan een jaar wordt verlengd, maar de rechter verwacht niet dat de situatie in die periode zal veranderen.