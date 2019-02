Dochter van Poetin-vertrouweling stagiaire in Europees Parlement

Een woordvoerder van het Europees Parlement zegt dat er geen regels zijn overtreden. "Het parlement geeft de mogelijkheid aan stagiaires om ervaring op te doen. Ze moeten wel ouder zijn dan 18 jaar, legaal in België wonen en nog studeren of net zijn afgestudeerd." Elizaveta Peskova voldeed aan al die eisen. Stagiaires hoeven volgens de regels van het parlement niet per se uit een EU-land te komen. "Ze hebben nooit toegang tot gevoelige informatie en ook Peskova niet."

Of er via Chauprade gevoelige informatie in haar bezit is gekomen, is niet duidelijk. Het Franse parlementslid is eerder in opspraak gekomen omdat hij voor de partij van Marine Le Pen geld in Moskou in ontvangst zou hebben genomen.

De stage van Peskova is in november begonnen en duurt nog tot eind april.

Dit is Elizaveta Peskova op een Instagram-foto: