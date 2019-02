Politie weet niet wie overleden vrouw is en toont foto

De Utrechtse politie heeft een foto verspreid van een vrouw die vorige week na verschillende reanimatiepogingen op straat overleed in Langbroek. Door de foto te tonen, hopen agenten erachter te komen wie ze is, meldt RTV Utrecht.

De vrouw werd vrijdag gevonden. Vermoedelijk was ze aan het wandelen en is ze onwel geworden. Dit weekend verspreidde de politie foto's van bezittingen van de overledene. Er stonden kleren, schoenen, sleutels en een horloge op. Ook werd omschreven hoe de vrouw eruitzag.

De acties leverden niets op. Om die reden is vandaag een foto van haar gezicht online gezet. Dat komt niet vaak voor, zegt een woordvoerder van de politie, mede omdat mensen kunnen schrikken van foto's van overledenen. "We kijken altijd hoe beeldmateriaal eruitziet. In dit geval vonden we het beter om de foto wel te plaatsen."

Laatste redmiddel

De politie verspreidt een foto als laatste redmiddel om een identiteit te achterhalen. "Pas als alle sporen doodlopen en we gewoon echt geen idee hebben wie het is, doen we dit."

Wie meer denkt te weten over de vrouw, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. "We tasten echt in het duister."

De foto van de overleden vrouw kan als schokkend worden ervaren en is te zien op de website van de politie.