Man die weigert baard af te scheren krijgt terecht een lagere uitkering

Een man die zijn baard vanwege zijn geloofsovertuiging niet wilde afknippen om een opleiding voor asbestverwijderaar te kunnen volgen, krijgt terecht een lagere bijstandsuitkering. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld.

Asbestverwijderaars in opleiding moeten een gladgeschoren gezicht hebben, vanwege het veiligheidsmasker dat ze moeten dragen. De man, een moslim, weigerde dat. De gemeente Amersfoort, waar hij woont, verlaagde daarop zijn bijstandsuitkering.

De gemeente wees daarbij op de verplichting dat bijstandsgerechtigden alle kansen op werk aanpakken. In dit geval ging het om een opleiding met baangarantie.

De CRvB, de bestuursrechter die gaat over de sociale zekerheid, zegt nu dat Amersfoort weliswaar de vrijheid van godsdienst heeft geschonden, maar dat dat met een geldige reden gebeurde, namelijk voor de veiligheid. Daarnaast heeft de man niet veel andere baankansen.

Niet gekort

In een tweede zaak waar de bijstandsuitkering werd gekort van een moslim die om religieuze redenen werk weigerde, kreeg de gemeente wel ongelijk. Het ging hierbij om een man uit Tilburg die in een kringloopwinkel aan de slag kon.

De man nam de baan niet aan omdat hij dan ook op vrijdag in de winkel moet staan. Op die dag gaat hij altijd naar de moskee. Volgens de CRvB is het niet noodzakelijk dat hij op vrijdagen moet werken en daarom had de gemeente zijn uitkering niet mogen verlagen.