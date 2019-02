Vermoedelijk twee handgranaten ontploft in woonwijk Zwolle

In een woonwijk in Zwolle zijn afgelopen nacht vermoedelijk twee handgranaten ontploft. Buurtbewoners hoorden rond 04.30 uur knallen. Er is niemand gewond geraakt.

De explosies waren in de straat van het huis van de eigenaar van Bar Bruut. De café-eigenaar spreekt tegen RTV Oost van een laffe actie, gepleegd om te voorkomen dat zijn bar weer opengaat.

Bar Bruut werd door de gemeente gesloten toen in oktober een granaat aan de deur hing. Sindsdien is Bruut in een juridische strijd verwikkeld met de gemeente. De zaak is nog altijd niet open.

Impact op buurt

De politie weet nog niet zeker of de knallen van handgranaten komen; er wordt nog onderzoek naar gedaan. Bij de explosies raakte een auto beschadigd. De impact van de knallen op de buurt is volgens de politie groot. "Buurtbewoners zijn uiteraard heel erg geschrokken."

Met een drone worden foto's gemaakt van de omgeving. Ook gaat de wijkagent bij buurtbewoners langs om te vragen of ze de laatste tijd iets opvallends hebben gezien.