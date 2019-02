NCTV: aanslaggevaar in Nederland is nog niet geweken

Uitreizigers, de cijfers per 26-2-2019

- in totaal zijn zo'n 300 Nederlandse mannen en vrouwen uitgereisd

- van hen zijn er 55 teruggekeerd en 85 overleden

- circa 135 mensen met jihadistische bedoelingen verblijven in Syrië. Van hen zijn er ongeveer 15 in Koerdische vluchtelingenkampen of detentie, 85 bij IS en ongeveer 30 bij al-Qaida-groepen. 5 mensen verblijven elders in Syrië

- 20 mensen met jihadistische bedoelingen verblijven in Turkije

Kinderen (0-18 jaar)

- er zijn ten minste 200 kinderen van jihadisten met een Nederlandse link in Syrië of Irak

- 170 van hen bevinden zich in Syrië, van wie ongeveer 95 bij IS, 50 bij Al Qaida en ten minste 25 in Koerdische vluchtelingenkampen. Driekwart van de kinderen is geboren in het strijdgebied

- 30 kinderen verblijven in Turkije