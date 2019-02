Waarschuwing voor online bestellen van zware medicijnen

Zware medicijnen zijn makkelijk buiten de huisarts om online te bestellen. Maar volgens de Consumentenbond is dat niet zonder risico. De pillen kunnen zijn beschadigd of niet op de juiste manier bewaard, waardoor de werking kan veranderen.

Het online bestellen van medicijnen waarvoor een recept nodig is, is in Nederland verboden. Illegale aanbieders vragen hun klanten om te betalen met cryptogeld of om een envelop met contant geld op te sturen.

Werkzame stof

De Consumentenbond bestelde vorig jaar twintig medicijnen die in Nederland alleen op recept verkrijgbaar zijn, zoals antibiotica, slaap- en kalmeringsmiddelen, kankermedicijnen en bloeddrukverlagers. Dat gebeurde bij aanbieders in binnen- en buitenland. Zestien bestellingen werden bezorgd, drie werden onderschept door de douane en één medicijn kwam nooit aan. In twee gevallen werden gratis erectiepillen meegeleverd.

De geleverde medicijnen zijn onderzocht door het RIVM. Dat concludeerde dat de pillen in bijna alle gevallen de beloofde werkzame stof bevatten, maar wel meer of minder dan op de verpakking stond.

Maar dat de online bestelde pillen 'echt' zijn, wil niet zeggen dat het gebruik ervan veilig is, waarschuwt de Consumentenbond. De herkomst en de samenstelling zijn vaak niet duidelijk en ook is niet bekend of de medicijnen wel op de juiste manier zijn bewaard. Bovendien is er geen arts of apotheek bij de bestelling betrokken, waardoor er niet voldoende controle is op bijvoorbeeld bijwerkingen.

Taboesfeer

Waarom mensen online medicijnen kopen die in Nederland alleen met een recept verkrijgbaar zijn, heeft de Consumentenbond niet onderzocht. "Maar het gaat vaak om ziektes in de taboesfeer of om mensen die verslaafd zijn", zegt woordvoerder Babs van der Staak.

"Of mensen met een kindje dat slecht slaapt, die wat googelen en iets tegenkomen waarvan ze denken dat het makkelijk en onschuldig is. Daardoor hebben ze geen idee dat er risico's aan het medicijn kunnen zitten op gebied van samenstelling, dosering en wisselwerking met andere medicijnen. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat mensen daarop worden geattendeerd."

Niet helemaal verboden

Overigens is het niet verboden om medicijnen uit het buitenland te halen. Maar dan moeten die wel door een arts zijn voorgeschreven. "Je kunt bij een buitenlandse arts bijvoorbeeld een vragenlijst invullen, waarop die arts je via een internetapotheek vervolgens een medicijn stuurt", zegt Van der Staak.

Toch vindt de bond dat geen goed idee. "We willen juist in Nederland dat je een behandelrelatie met je arts hebt, die je ziet en kan beoordelen wat goed is voor jou voordat medicijnen worden voorgeschreven. Dat dat kan op basis van een vragenlijst is een maas in de wet."

De Consumentenbond pleit in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook voor "betere monitoring van het aanbod op internet". Nu reageert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vooral achteraf op meldingen. Ook pleit de consumentenorganisatie voor betere voorlichting.