Veel meer dodelijke bedrijfsongevallen, 'bedrijven moeten er meer aan doen'

Er zijn vorig jaar 71 doden gevallen bij bedrijfsongevallen. Dat waren er aanzienlijk meer dan de 54 in 2017, meldt de Inspectie SZW. De sector met de meeste doden, twintig, was de bouw. Daarna volgen de transport- en opslagsector, de handel en de industrie.

Het totale aantal ernstige ongevallen steeg ook. Het waren er 4368 in 2018, een stijging van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Sneller en efficiënter werken

"We zien in deze economie dat er sneller en efficiënter moet worden gewerkt", zegt inspecteur-generaal Marc Kuipers. "Gevolg: meer onveilige situaties en meer ongelukken. Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken."

Volgens een woordvoerder van de Inspectie SZW schommelt het aantal dodelijke ongelukken al jaren tussen ongeveer 50 en 70. "Het zit dus nog steeds binnen de bandbreedte die we al langer zien."

Kleinere bedrijven

Het vallen van hoogte, gegrepen worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende arbeidsongelukken. Ze komen relatief vaker voor bij kleine bedrijven met minder dan tien werknemers. Daar zijn 67 mensen per 100.000 werknemers betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote bedrijven zijn dat er 46 en bij grote bedrijven 11.

Een paar voorbeelden van bedrijfsongevallen vorig jaar: in januari werd een man geëlektrocuteerd toen hij een waterleiding aan het vervangen was bij Helenaveen in Noord-Brabant, in mei kwamen twee mannen om in een machinefabriek in Leeuwarden en in augustus verongelukte een man in de machinekamer van een schip in Werkendam.

Medewerkers erbij

De Inspectie SZW krijgt er nu medewerkers bij, omdat er veel mensen nodig zijn om al die bedrijfsongevallen te onderzoeken en om preventieve veiligheidsinspecties te doen.