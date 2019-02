Maan, Kraantje Pappie en Sam Feldt zijn nieuwe Ambassadeurs van de Vrijheid

Zangeres Maan, hiphopartiest Kraantje Pappie en dj Sam Feldt zijn de nieuwe Ambassadeurs van de Vrijheid. De drie artiesten zullen op 5 mei, Bevrijdingsdag, langs de verschillende festivals gaan om de vrijheid te vieren, maakte radiozender 3FM vandaag bekend.

Voor Kraantje Pappie is het een grote eer dat hij een jaar Ambassadeur van de Vrijheid mag zijn, zegt hij. Hij hoopt in die rol te zien wat vluchtelingen of oorlogsslachtoffers meemaken, met die ervaringen wil hij "awareness creƫren" in Nederland.

Nieuwe ambassadeurs Maan en Sam Feldt waren vanochtend te gast bij 3FM-dj Frank van der Lende: