Uitlatingen Corbyn over tweede referendum koren op de molen van May

Het nieuws dat de Britse oppositiepartij Labour een tweede brexit-referendum steunt, kan door premier May als drukmiddel worden gebruikt om haar Conservatieve partijgenoten te laten instemmen met haar brexit-deal. Dat zegt correspondent Tim de Wit.

De Conservatieve Partij is, net als de rest van het Lagerhuis, sterk verdeeld over de brexit-deal van May. "Maar de premier kan haar partijleden nu duidelijk maken dat het hele brexit-proces uit hun handen wordt geslagen als ze niet instemmen met haar plannen", zegt De Wit.

Als de Conservatieven verdeeld blijven en tegen stemmen, is de kans op uitstel of een tweede referendum steeds groter. Een tweede referendum wordt door veel parlementariërs gezien als kiezersbedrog. De woorden van Labour-leider Corbyn zijn volgens De Wit daarom een goed drukmiddel voor premier May in aanloop naar de nieuwe stemming in het Lagerhuis. Die is op 12 maart.

Steeds meer onrust

Jeremy Corbyn wilde zich de afgelopen weken niet uitspreken over een tweede referendum. Maar sinds acht van zijn parlementariërs, die per se een tweede referendum willen, zijn opgestapt en een eigen beweging zijn begonnen, nam de druk op de Labour-leider toe. "Er was steeds meer onrust in de partij, want misschien wilden meer parlementariërs opstappen", zegt De Wit.

Ook al heeft Labour een nieuw standpunt ingenomen, een tweede brexit-referendum is nog ver weg. De meeste parlementsleden zijn tegen. Ze vrezen dat ze vanwege het verwijt van kiezersbedrog niet herkozen worden in hun district.