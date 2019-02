Wekdienst 26/2: nieuw Dreigingsbeeld en rechtszaak ongeluk Anna Paulowna

Wat heb je gemist?

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Vietnam aangekomen voor zijn tweedaagse top met de Amerikaanse president Trump. Op het station in Dong Dang, op de grens met China, werd de trein met Kim opgewacht door militairen, bloemen en een rode loper. Vanuit Dong Dang gaat de Noord-Koreaanse leider per limousine verder naar Hanoi.

Mogelijk zal de Noord-Koreaanse leider het na de top zonder sterke drank moeten stellen. In de haven van Rotterdam zijn namelijk minimaal 90.000 flessen wodka onderschept die mogelijk bedoeld waren voor Kim Jong-un en zijn legerleiding. Het AD schrijft dat de douane begin vorige week alarm sloeg over de container uit Hamburg.