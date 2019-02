Dode en gewonde in Amsterdam-Zuidoost

In Amsterdam-Zuidoost is vanavond iemand gewond geraakt bij een schietincident aan de Maasdrielhof. Nog geen kilometer verderop is een levenloos lichaam gevonden. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar te maken hebben.

Het schietincident gebeurde in de portiek van een woning aan de Maasdrielhof. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek in de buurt. Ook langs de Huntumdreef, waar de overleden persoon gevonden werd, is de omgeving afgezet voor onderzoek.

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar, meldt NH Nieuws.