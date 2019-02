Labour zou nieuw brexit-referendum steunen

De Britse Labourpartij zou een nieuw referendum over de brexit steunen. Op de website van de partij staat dat Labour hoe dan ook wil voorkomen dat het verlaten van de Europese Unie uitloopt op een 'schadelijke Tory-brexit'. Bij een brexit zonder afspraken dreigt een chaotische toestand.

De angst groeit dat de deal die premier May met Brussel heeft gesloten het niet zal halen in het Britse parlement. May heeft de stemming gisteren al tot 12 maart uitgesteld, maar of er dan wel een meerderheid is, is de vraag.

Geen no-deal

Het Lagerhuis stemt woensdag over een aantal amendementen bij de brexit-deal van premier May. De partij zal dan ook een voorstel van twee parlementariƫrs steunen dat een no deal-brexit uitsluit.

Daarnaast zal Labour dus een initiatief voor een tweede brexit-referendum steunen, of zelf met het initiatief komen. Hoe dat referendum eruit komt te zien is nog onduidelijk.

Douane-unie

Labour steunt nog steeds een zogenoemde zachte brexit. De partij wil onder meer een permanent lidmaatschap van de douane-unie van de EU, iets wat May absoluut niet wil.

Ook wil Labour toegang houden tot de Europese markt en deelname aan Europese instituten en instanties met betrekking tot onder meer onderwijs en industrie.