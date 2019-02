Vlaamse politieke partijen willen minister van Eenzaamheid

In Vlaanderen moet een minister komen om eenzaamheid te bestrijden. De grootste politieke partijen in Vlaanderen zeggen dat het voorkomt bij alle bevolkingsgroepen en willen de verantwoordelijkheid neerleggen bij de minister van Welzijn en Gezondheid. Ook de publieke omroep, steden en gemeenten zouden het taboe moeten doorbreken, stellen de drie partijen.

Tv-presentator Evi Hanssen steunt het voorstel. Ze kampte zelf met eenzaamheid. "Alles in mijn leven ging goed voor de buitenwereld, maar toch zat ik met een gevoel van leegte. Ik was zeer ongelukkig", vertelt Hanssen in een Vlaamse talkshow.

Eenzaamheid is een groot probleem dat politici willen aanpakken. Uit onderzoek blijkt dat in een isolement zitten even ongezond kan zijn als het roken van vijftien sigaretten per dag.

In Groot-Brittanniƫ wonen negen miljoen eenzame mensen. Daar is vorig jaar een minister voor Eenzaamheid benoemd. In Nederland is de campagne Een tegen Eenzaamheid gestart. Een van de initiatiefnemers daarvan is ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.

Lege kamers

De Vlaamse gemeente Sint-Truiden heeft sinds januari een wethouder van Eenzaamheid, Pascy Monette. Marktkramer Monette staat elke zaterdag achter een groente-en fruitkraam. Daar ontmoet hij mensen die zich alleen op de wereld voelen: "Dat kun je merken aan de manier waarop iemand praat. Ze willen gewoon een gesprekje aanknopen. Het maakt niet uit waarover."

Laatst praatte hij met een rijke dame die in haar eentje in een groot huis woont met veel lege kamers. Ze grijpt naar de fles als afleiding. Een andere vrouw zit in een revalidatiecentrum. Haar zonen komen niet langs: "Er zitten 200 mensen in dat centrum, maar toch had ze al twee dagen met niemand kunnen kletsen."

Geld helpt niet

In Sint-Truiden is sinds kort een meldpunt. Onder andere de postbode heeft zich als vrijwilliger gemeld. Hij zal het signaleren als hij merkt dat mensen in een isolement zitten. Ook de horeca en het ziekenhuis houden hun ogen open.

Vervolgens kunnen eenzame mensen naar een soort van 'gelukswinkel', een plek waar mensen die contact willen met anderen naar toe kunnen voor een gesprekje en doorverwijzingen naar hulpinstanties.

Met geld los je in dit geval niets op, denkt de wethouder. Het gaat erom dat mensen durven te praten over dit onderwerp. "Als jij nu zorgt dat jij je naaste buren kent en aanspreekt, heb je al een verschil gemaakt."

Woensdag bespreken de partijen het voorstel in het Vlaamse parlement.