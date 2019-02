Rutte: eerste Euro-Arabische top was heel nuttig

Premier Rutte kijkt tevreden terug op een internationale top van een groot aantal regeringsleiders van de Europese Unie en de Arabische Liga in het Egyptische Sharm El-Sheikh. Het was voor het eerst dat de leiders bij elkaar kwamen om te praten over onderwerpen waarbij meer samenwerking nodig is, zoals migratie en klimaatverandering. Dat was volgens Rutte "heel nuttig".

In een tweet schrijft hij dat samenwerking tussen de EU en landen uit de Arabische regio cruciaal is voor een succesvolle aanpak van de immigratie, zoals het beperken van illegale immigratie en de terugkeer en de opvang van migranten.

"Ook wat klimaatverandering betreft hebben we gezamenlijke uitdagingen. De effecten van klimaatverandering zijn immers grensoverschrijdend. Geen enkele regering kan die in zijn eentje de baas. We kunnen onze problemen niet doorschuiven naar de volgende generaties", twittert Rutte.

Mensenrechten

Ook bood de top volgens de minister-president een goede gelegenheid om regeringsleiders te spreken van landen waarmee Nederland minder vaak op hoog niveau contact heeft. "Met hen sprak ik over gedeelde belangen, maar ook thema's als mensenrechten en regionale conflicten kwamen aan bod", aldus Rutte.