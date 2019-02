Pence en Guaidó spreken elkaar over Venezuela, nieuwe sancties VS

De Amerikaanse vicepresident Pence en de zelfbenoemde interim-president Guaidó van Venezuela hebben elkaar in Bogotá gesproken. Dat gebeurde bij een top over de Venezolaanse crisis van de Lima Groep, een coalitie van 14 landen in de regio en Canada.

Pence kondigde in de Colombiaanse hoofdstad sancties aan tegen de gouverneurs van vier Venezolaanse staten die loyaal zijn aan president Nicolás Maduro. Hun Amerikaanse bezittingen zijn geblokkeerd.

De vicepresident drong bij andere landen ook aan op het bevriezen van de tegoeden van het staatsoliebedrijf, iets dat de VS al heeft gedaan. Ook beloofde hij Venezuela's buurlanden omgerekend 49 miljoen euro, om ze te helpen de vluchtelingen op te vangen die hun in diepe crisis verkerende land verlaten.

Pence riep de landen verder op terughoudend te zijn met visa voor Maduro's inner circle en kondigde aan dat de komende dagen strengere sancties zullen volgen. Hij herhaalde Trumps dreigement dat "alle opties op tafel liggen", wat gezien wordt als een hint naar militair ingrijpen. De Lima Groep wil geen geweld gebruiken, maar met vreedzame middelen de druk op Maduro opvoeren zodat hij vertrekt.

Moment van stilte

De VS heeft de VN-Veiligheidsraad gevraagd om dinsdag de situatie in Venezuela te bespreken.

Afgelopen weekend probeerden vrachtwagens met voedsel en medicijnen Venezuela binnen te gaan, maar werden tegengehouden door het Venezolaanse leger. Maduro noemde dat een door de VS-geleide coup. Bij de protesten en botsingen die volgden bij verschillende grensovergangen kwamen ten minste drie mensen om het leven en raakten bijna 300 mensen gewond. In Bogotá vroeg Guaidó om een moment van stilte voor deze slachtoffers.