Griekse Krista is blij dat het woord cannabis niet meer taboe is

Het is 'booming business', zo is de indruk als je met winkeliers, producenten en boeren praat over industriële hennep. Sinds een paar jaar is in Griekenland de teelt van de hennepplant, niet te verwarren met de wietplant, weer toegestaan. Na een verbod van meer dan zestig jaar. Griekenland was in 2016 het laatste Europese land dat het verbod ophief.

"Ik geloof in de goede dingen die hennep ons kan geven", zegt Krista Pappa, die in 2002 de eerste winkel met hennepproducten in Griekenland opende. "Maar al heel snel kregen we problemen met de Griekse justitie. Want volgens de wet werd hennep aangemerkt als een drug. En wij waren dus drugshandelaren."

Een lange juridische weg volgde, met financiële problemen en familie en vrienden die zich afkeerden van Krista Pappa en haar man. In 2009 werden ze eindelijk vrijgesproken. "Het was een lange, eenzame weg, maar de winkel bleef open."