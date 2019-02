Syrische leider Assad voor het eerst sinds begin oorlog weer op reis

Voor het eerst sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011 heeft de Syrische president Bashar al-Assad een bezoek gebracht aan een ander land dan Rusland.

Volgens Syrische staatsmedia reisde Assad naar bondgenoot Iran, waar hij een ontmoeting had met geestelijk leider Khamenei en president Rouhani.

Khamenei zei tijdens de ontmoeting dat zijn land trots en vereerd is Syrië te steunen. Ook feliciteerde hij Assad met de "overwinning op het terrorisme", nu IS verdreven is uit Syrië.

Miljarden dollars

De Syrische president bedankte de leiders en de bevolking van Iran voor hun steun tijdens de burgeroorlog in Syrië. Teheran heeft de Syrische regering met miljarden dollars gesteund en stuurde strijders om aan de kant van Syrië mee te vechten toen het Syrische leger dreigde in te storten.

Het bezoek van Assad aan Iran komt een dag voordat de Israëlische premier Netanyahu naar Rusland reist om te praten over de rol van Iran in Syrië. Israël is bang dat Iran in het Midden-Oosten te veel invloed krijgt.