11 meter lange walvis dood gevonden in jungle Brazilië

In Brazilië is 15 meter landinwaarts een dode bultrug in de bosjes aangetroffen. Het beest, zo'n 11 meter lang, werd gevonden bij een strand in Soure, in het noorden van de Braziliaanse deelstaat Pará.

Hoe de bultrug zo'n eind van de oceaan terecht is gekomen is een raadsel. Vermoedelijk is het dier in zee gestorven en daarna door de hoge golven op het strand gespoeld.

Onderzoekers denken dat het zoogdier er al een aantal dagen lag. Ze ontdekten het beest door de hoeveelheid aasgieren die boven het karkas van de bultrug cirkelden.

Kijk hier wat de onderzoekers aantroffen: