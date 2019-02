Invoercontroles op huisdieren na no deal-brexit

Toeristen die hun huisdier meenemen naar het Verenigd Koninkrijk kunnen hun hond, kat of fret na een no deal-brexit niet zomaar mee terugnemen naar Nederland. Zij krijgen waarschijnlijk te maken met invoercontroles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de douane.

Als het VK op 29 maart de Europese Unie verlaat zonder een akkoord moeten huisdieren aan verschillende invoereisen voldoen.

Bloedtest

Zo moeten de dieren een microchip hebben en inge├źnt zijn tegen hondsdolheid. Ook moeten de dieren een bloedtest ondergaan voordat ze Nederland binnen mogen komen. Uit deze test moet blijken of de vaccinatie tegen hondsdolheid is aangeslagen.

De NVWA of de douane controleert vervolgens of de huisdieren voldoen aan de invoereisen. Als dat niet het geval is, moet een hond of kat in quarantaine worden gezet. Op dit moment is nog niet duidelijk of de EU-landen de bloedtest verplicht gaat stellen, maar het is zeer waarschijnlijk dat dat na een no deal-brexit zal gebeuren, meldt de NVWA.