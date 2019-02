Nog veel onduidelijk over vliegtuigongeluk voetballer Sala

De piloot van het verongelukte vliegtuig met de Argentijnse voetballer Emiliano Sala had geen vergunning voor commerciële vluchten.

Om de oorzaak van de crash te achterhalen is nog meer onderzoek nodig. Zo is er ook nog veel onduidelijk over de andere vergunningen die de piloot, David Ibbotson, gehad zou moeten hebben.

Dat staat in een tussentijds onderzoeksrapport van de Britse instantie die vliegtuigongelukken onderzoekt.

Het is nog niet duidelijk of Sala een betalende passagier was (wat niet mocht) of dat de piloot hem meenam op basis van het delen van de kosten, wat wel is toegestaan.

Bevriezen

Ook is nog niet vastgesteld welke rol het weer heeft gespeeld bij het ongeluk. Er vielen op het moment van de crash winterse buien, waardoor instrumenten hadden kunnen bevriezen.

De onderzoekers schrijven in het rapport dat ze de radarbeelden verder moeten analyseren om te kunnen zeggen wat er in de laatste minuten van de vlucht is gebeurd. Wel is uit de beelden al duidelijk dat het vliegtuig in moeilijkheden was.

Het toestel, een eenmotorige Piper Malibu, verdween op 21 januari boven Het Kanaal. Het werd bijna twee weken later gevonden, naar nu blijkt zo'n 30 meter van de plek waar het van de radar was verdwenen, ten noorden van het eiland Guernsey.

Drie stukken

Het toestel was met de piloot en Sala als enige passagier op weg van Nantes naar Cardiff, waar de voetballer net was aangenomen bij de plaatselijke Premier League-club, Cardiff City.

Bij het ongeluk is het toestel in drie stukken gebroken. De vleugels waren afgebroken en de staart is spoorloos.

In een audiobericht dat Sala nog vlak voor het ongeluk naar vrienden stuurde, zei hij dat het voelde alsof het vliegtuig uit elkaar viel. Het lichaam van Sala zat nog in de cockpit. Dat van de piloot is nooit gevonden.