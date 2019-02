'Begin al op basisschool met voorlichting over doorsturen sexy foto’s'

"Zo, nu krijg je het lekker terug", dacht Loes toen ze ruzie had met een vriendin in de klas. Met een druk op de knop stuurde ze een naaktselfie van de vriendin naar een klasgenoot. Loes hoopte haar vriendin te kwetsen en dat lukte. Binnen de kortste keren was de foto verspreid onder alle tachtig klasgenoten op schoolreis naar Barcelona.

"Ik voelde me eerst een beetje stoer, want iedereen lachte haar uit", zegt Loes erover tegen het NOS Jeugdjournaal. Al snel kreeg ze spijt. "Ik voelde me heel schuldig. We waren een week weg en iedereen had het erover. Je merkte aan haar dat ze zich rot voelde en toen dacht ik: dat was het niet waard."

De vriendin stuurde de sexy foto ooit aan een jongen, dat wordt sexting genoemd. Via via kwam de foto bij Loes (inmiddels 17, toen 15 jaar) terecht die hem vervolgens doorstuurde. Juist voor dat doorsturen moet meer aandacht komen tijdens campagnes over sexting vinden verschillende onderzoekers - en dat moet al beginnen op de basisschool.

"Veel jongeren beseffen niet genoeg wat de gevolgen zijn van het doorsturen van sexy foto's", zegt Elsbeth Reitzema van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers. "Degene die erop staan kunnen zich schuldig voelen, zich ervoor schamen, uitgelachen worden. Ze willen misschien niet meer naar school of zelfs niet meer leven."

Wraak en populariteit vergroten

Uit een onderzoek van vorige maand in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat er veel verschillende redenen zijn waarom jongeren naaktfoto's doorsturen. Het is niet alleen wraak nemen, zoals Loes deed, maar ook het ontladen van spanning, het versterken van vriendschappen en het proberen de eigen populariteit te vergroten.

De politie adviseerde jongeren vorig jaar om juist helemaal te stoppen met sexting, maar zover wil Rutgers niet gaan. "Op zich is het niet dom om een sexy foto te maken van jezelf en dat naar je vriendje of vriendinnetje te sturen", zegt Reitzema. "Dat mag je best leuk vinden. Waar het vooral om gaat is het doorsturen."

"Je moet weten wat de gevolgen kunnen zijn en je moet weten dat je het niet mag doorsturen zonder iemands toestemming. Als je een naaktfoto van iemand onder de 16 jaar doorstuurt is het zelfs strafbaar."

'Vroeg beginnen met voorlichten'

Alhoewel sexting vooral speelt op middelbare scholen ziet Rutgers het liefst dat kinderen al op de basisschool worden voorgelicht over de gevolgen van het doorsturen van sexy foto's. "Bijna iedereen in groep zeven en acht heeft een mobiele telefoon en zit op sociale media. Daarom denken we dat het goed is dat we vroeg beginnen met voorlichten, voordat ze daadwerkelijk met de foto's te maken krijgen", zegt Reitzema.

Ze heeft ook advies voor jongeren die sexy foto's doorgestuurd krijgen. "Je kunt de foto wissen, het melden bij degene die erop staat en degene die het doorstuurt erop aanspreken. Het belangrijkste is dat het doorsturen stopt."