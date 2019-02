Beste Film, maar ook een 'suikerspinversie' van de racistische werkelijkheid

De Vlaamse scenarist Raf Njotea snapt de onrust rond de film wel, hoewel hij het thema kan waarderen. "Kijk, het is natuurlijk best relevant: de film gaat over een zwarte man, die ook nog homoseksueel is. Maar het is te oppervlakkig. Zo'n film kan veel poëtischer en minder gezapig."

Een scène viel hem in het bijzonder tegen. Ergens in het midden van de film komen de twee hoofdpersonen in the middle of nowhere stil te staan langs de weg. Op een akker is een groepje arme zwarte mensen aan het werk, Shirley en Vallalonga kijken er geschokt en zwijgzaam naar. "Dat is zo concreet en fantasieloos", zegt Njotea. "Bij tijd en wijlen is de film irritant oppervlakkig."

Die oppervlakkigheid zit ook in het einde, vinden beide filmkenners. In de laatste scène wordt Don Shirley uitgenodigd aan de kerstdis bij de familie Vallalonga. De Italiaans-Amerikanen aan tafel zijn eerst nog onwennig, maar in een mum van tijd is het een vredig en gezellig geheel. The End.

Hollywoodeinde

"Een echt voorspelbaar Hollywoodeinde", zegt Johannes. "Daar zijn ze natuurlijk gek op in Amerika." Njotea: "Als je een happy end wil, dan kom je al snel uit bij gezapig. Ik had het beter gevonden als er meer vragen waren opengebleven."

Maar hoort het niet gewoon zo te zijn dat een typische Hollywoodfilm de prijs voor Beste Film krijgt tijdens een awardshow in Hollywood, waarbij Hollywoodmensen met een Hollywoodsmaak de dienst uitmaken?

Nee, vinden beiden. Misschien wás de Oscaruitreiking traditioneel, maar de laatste jaren steeds minder. In 2017 werd Moonlight gekroond tot Beste Film, vorig jaarShape of Water. De eerste gaat over de zoektocht naar liefde van een zwarte Amerikaanse jongen, de tweede over een waterwezen dat verliefd wordt op een vrouw die niet kan spreken.

"Ik denk dat mensen daardoor hoop hebben gekregen", zegt Johannes. "Hoop dat ook andere films kunnen winnen. Die hoop werd vannacht misschien een beetje de grond in geboord."

"De Oscars blijven de grootste awardshow", vindt Njotea. "Veel verschillende soorten publiek projecteren hun hoop en dromen hierop." En dat dat nergens toe heeft geleid dit jaar lag niet aan de nominaties, vindt hij. "Er waren dit jaar films genomineerd die op een authentiekere manier het verhaal van minderheden vertellen."