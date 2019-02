Werkstraffen geëist voor hacken sociale media-accounts Lil' Kleine

Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen twee mannen voor het hacken van sociale media-accounts, waaronder het Instagram- en Twitteraccount van rapper Lil' Kleine.

De officier van justitie eiste ook celstraffen van enkele weken, maar die zaten de twee al uit na hun arrestatie in maart 2016.

De mannen, Romeo V. (22) en Sebastiaan B. (21), kaapten in 2015 en 2016 tientallen accounts door de eigenaren via phishingmails de inloggegevens te ontfutselen. Ze verdienden volgens het Openbaar Ministerie ruim 40.000 euro door adverteerders naar de gestolen accounts te lokken of door de accounts door te verkopen aan derden.

Op het Twitteraccount van Lil' Kleine plaatsten de verdachten een filmpje uit naam van hackerscollectief Anonymous. Daarin werd de artiest beschuldigd van pedofilie. "Heel erg puberaal", zei verdachte B. daarover.

Zimra Geurts

De mannen gingen ook aan de haal met accounts van onder meer (buitenlandse) sporters en fotomodellen, meldt RTV Rijnmond. Ook de Nederlandse tv-persoonlijkheid Zimra Geurts werd slachtoffer. Op de computer van B. vond de politie een aantal privéfoto's van haar.

De verdachten betuigden uitgebreid spijt voor de rechtbank in Dordrecht. B. zei dat hij een aantal weken geleden zelf gechanteerd werd en dat hij nu snapt hoe vervelend zoiets kan zijn.