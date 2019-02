Podcast De Dag: drie generaties joden over antisemitisme in Nederland

Frankrijk en Duitsland merken een groei van antisemitisch geweld. En in Groot-Brittanniƫ stapten zeven mensen uit de Labour-partij, na de "ziekmakende conclusie dat er al jaren sprake was van institutioneel racisme tegen Joodse mensen".

Hoe staat het met antisemitisme in Nederland? Dat bespreken we in De Dag met drie generaties Nederlandse joden. Te gast zijn Ronny Naftaniel (70), Chantal Suissa-Runne (38) en Benjamin (18). Een gesprek over identiteit, zichtbaarheid, antisemitische stereotypes en de toekomst.