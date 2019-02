Amerikaan 40 jaar onterecht vast: krijgt 21 miljoen dollar

Een Amerikaan die bijna veertig jaar onterecht vastzat, krijgt een schadevergoeding van 21 miljoen dollar, oftewel 19 miljoen euro. Craig Coley werd destijds veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vriendin van 24 en haar zoontje van 4.

De slachtoffers werden in 1978 in hun bed gevonden in de plaats Simi Valley in Californië. De vrouw was gewurgd en de jongen met een kussen verstikt.

Buurvrouw

Diezelfde dag werd Coley als verdachte opgepakt. Een buurvrouw vertelde de politie dat ze kort voor de moorden gebonk hoorde uit de woning. Kort erna zou ze vanuit haar raam Coleys auto hebben zien wegrijden. Maar jaren later bleek uit onderzoek van een gepensioneerde rechercheur dat de vrouw de auto nooit had kunnen zien vanuit haar raam.

Jarenlang streden mensenrechtenorganisaties voor Coleys onschuld. Onder meer dna-bewijs pleitte hem vrij.

Geen enkel bedrag genoeg

De inmiddels 71-jarige Coley werd in 2017 vrijgelaten nadat hij gratie had gekregen van de gouverneur van Californië. Daarna werd hij van alle feiten vrijgesproken. De werkelijke moordenaar is nooit gevonden.

In een reactie op de schadevergoeding zegt Coleys advocaat dat geen enkel bedrag hem kan compenseren voor het deel van zijn leven dat hij heeft moeten missen. "Wel kan hij de zaak nu afsluiten en verdergaan met zijn leven", aldus de advocaat.