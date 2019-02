Minister begrijpt dat VU stopt met studie Nederlands

Minister Van Engelshoven heeft begrip voor het besluit van de Vrije Universiteit Amsterdam om te stoppen met het aanbieden van Nederlands als studierichting. Zaterdag werd bekend dat de VU de stekker trekt uit de studierichting die is ingebed in de brede bachelor literatuur & samenleving.

Het eerste jaar telt op dit moment vijf studenten en dat is volgens de leiding van de VU te weinig om de studie rendabel aan te bieden. Van Engelshoven kan dat besluit billijken, omdat de andere universiteit in de hoofdstad, de UvA, heeft beloofd Nederlands gewoon te blijven aanbieden. "Als er zo weinig aanmeldingen zijn, is het heel logisch om kennis en kunde te bundelen op één universiteit", zegt ze.

Studenten kunnen Nederlands studeren in Groningen, Amsterdam, Utrecht, Leiden en Nijmegen. In al die steden lopen de aanmeldingen terug; vorig jaar kozen nog maar zo'n 200 studenten voor Nederlands.

Deltaplan Talen

Dat baart Van Engelshoven ook zorgen. "Daarom zijn we bezig met een Deltaplan Talen. We willen achterhalen wat de redenen zijn voor de terugloop, en kijken hoe we mensen meer kunnen stimuleren om Nederlands of een andere taal te gaan studeren." Ze verwacht dit jaar de eerste concrete voorstellen.

Volgens de minister denken veel jongeren dat ze met Nederlands alleen maar voor de klas kunnen staan als docent, maar is dat een misverstand. "Je kunt er ook vertaler of redacteur bij een uitgeverij mee worden."

Volgens sommigen is de terugloop in het aantal aanmeldingen Nederlands het gevolg van het beleid van veel universiteiten om vooral buitenlandse studenten aan te trekken, maar dat verband ziet Van Engelshoven niet.

"Er wordt geprobeerd de internationalisering de schuld van alles te geven. Internationalisering is ook goed voor de Nederlandse wetenschap en de universiteiten. Natuurlijk met mate."