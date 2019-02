Mogelijk geschoten bij verkeersruzie Steenwijkerland

Bij een verkeersruzie bij Witte Paarden in de provincie Overijssel is vanmorgen mogelijk geschoten. De politie roept via Twitter getuigen op zich te melden.

De ruzie was even voor 10.00 uur tussen het buurtschap Witte Paarden in de gemeente Steenwijkerland en de A32. Daarbij waren een zwarte bestelbus en een blauwe Citroën C1 betrokken. De ruzie duurde tot op de snelweg,.

Met hulp van getuigen hoopt de politie te achterhalen wat er precies is gebeurd. Gewonden zijn er voor zover bekend niet gevallen.