Verhuisde konikpaarden Oostvaardersveld aarden goed in Groningen

Bijvoeren

De dieren werden, in tegenstelling tot hun ook verhuisde soortgenoten in de Oostvaardersplassen, altijd al bijgevoerd. Dat gebeurt in hun nieuwe gebieden ook. "Vooralsnog is dat niet nodig geweest, er is nog genoeg te halen", zegt Kloosterhuis. "Maar ze worden dagelijks bekeken en met hun gedrag geven ze wel aan wanneer ze bijgevoerd willen worden."

De konikpaarden begrazen een oppervlakte van ongeveer 70 hectare. De kudde mag niet groeien. "We hebben deze dieren om het gevarieerde landschap te behouden en we houden ons aan het optimale aantal. Als er veulens geboren worden, gaat datzelfde aantal in principe weer weg."

Het aantal paarden wordt één keer per twee jaar bekeken. De boventallige paarden worden ergens anders geplaatst. Lukt dat niet, dan worden ze geslacht.