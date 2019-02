Afgewezen student stuurt universiteit duizenden dreigrijmen

De universiteit in Wageningen krijgt al jarenlang bedreigingen binnen van iemand die er ooit is afgewezen als student. De universiteit is naar de rechter gestapt om de bedreigingen te laten stoppen. Deze week dient de zaak.

De persoon die de dreigementen uit heeft volgens De Gelderlander duizenden berichten naar de universiteit gestuurd. Daarin zou er flink worden gescholden, vaak op rijm. Nu is de maat vol voor de universiteit.

'Boos mailtje kan'

"Het gebeurt wel eens eens dat mensen teleurgesteld zijn", zegt een woordvoerder. "Dus een boos mailtje kan. Maar dit is ernstig genoeg om naar de rechter te stappen."

Over de identiteit van de dader en de aard van de bedreigingen wil de woordvoerder niks zeggen. Ook zegt hij niet of de universiteit veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Woensdag, wanneer de zaak voorkomt, worden details naar buiten gebracht.