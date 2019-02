Beet politiehonden bij inval drugslab kon door de beugel

Een arrestatieteam van de politie heeft niet buitensporig veel geweld gebruikt bij een inval in een drugslab in Voorst, begin vorig jaar. Daarbij werden twee mannen uit Deventer gebeten door een politiehond.

Een van de mannen sloeg bij de inval op de vlucht, naar eigen zeggen omdat hij bang is voor honden. Volgens zijn advocaat werd de man nadat hij geboeid was in zijn hoofd en rug gebeten. Ook de andere man zou zijn gebeten. Beiden moesten in het ziekenhuis behandeld worden aan hun wonden.

De rijksrecherche onderzocht de arrestatie en concludeert dat het arrestatieteam correct heeft gehandeld. Ook de officier van justitie beoordeelt het optreden van de politie als proportioneel, meldt RTV Oost.

De mannen moeten later deze week voor de rechter verschijnen voor betrokkenheid bij het drugslab. In totaal zijn er vijf verdachten, onder wie een oud-voetballer van Go Ahead Eagles. Hij is de eigenaar van de schuur waar het lab werd gevonden.