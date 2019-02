Grootste deel cadeaubonnen Intertoys is ingeleverd

Ondanks de computerstoring in de Intertoys-winkels afgelopen weekend, is het grootste deel van de cadeaubonnen ingeleverd. Dat zegt een woordvoerder van de failliete speelgoedwinkelketen.

Hoeveel geld de bonnen vertegenwoordigen, wil de woordvoerder niet zeggen. Het bedrag dat eerder in de pers werd genoemd - dat er nog voor 1 miljoen euro aan bonnen in omloop was - wil hij niet herhalen.

Intertoys werd donderdag failliet verklaard. De keten maakte vervolgens bekend dat de 368 winkels voorlopig openblijven, maar dat cadeaubonnen tot uiterlijk zondag geldig zouden zijn. Het leidde dit weekend tot een zo grote toeloop dat het computersysteem de drukte niet aankon. Dat zorgde voor verhitte reacties van klanten: in sommige winkels werd personeel bedreigd.

De eigenaar van een winkel in Amstelveen zag zich daardoor genoodzaakt de zaak te sluiten. Ook in Wezep en Zwolle gingen filialen eerder dicht. De keten is niet van plan om aangifte te doen tegen agressieve bezoekers. "Wij als Intertoys doen dat in ieder geval niet", zegt de woordvoerder. "Een individuele ondernemer kan wel zelf naar de politie stappen."

Vier gegadigden

Alle winkels blijven open totdat er duidelijkheid is omtrent een eventuele doorstart. "We hopen deze week op meer duidelijkheid. De curator is met vier partijen in gesprek die interesse hebben in Intertoys. Een van die vier is een groep van Intertoys-franchisers. Meer kan ik er niet over zeggen", aldus de woordvoerder.

Zo'n 100 winkels van de winkelketen zijn in handen van franchisers. Deze zelfstandige ondernemers blijven buiten het faillissement en kunnen eventueel hun winkel voortzetten, desnoods onder eigen naam. Bij een doorstart kunnen ze zich weer aansluiten bij Intertoys. Ze kunnen er ook voor kiezen om apart door te gaan of om zich aan te sluiten bij een andere speelgoedwinkelketen.