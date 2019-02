Kim-imitator kort voor nucleaire top Vietnam uit gezet

De uitzetting komt nog geen 24 uur voordat de echte Kim Jong-un in Vietnam arriveert. Hij zal daar woensdag en donderdag met Trump praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Het is de tweede keer dat de twee elkaar rechtstreeks spreken.

Ook bij het eerste topoverleg in Singapore werd X door de autoriteiten enkele uren ondervraagd over zijn bezigheden als dubbelganger van de dictator. Hij kreeg toen te verstaan weg te blijven bij de locaties waar de echte leiders elkaar ontmoetten. De communistische regering van Vietnam gaat nu nog een stapje verder.

"Ik denk dat satire een machtig wapen is tegen de dictatuur, dus misschien dat ze daarom bang zijn voor twee kerels die op de echte leiders lijken", zegt X. "Het is toch niet mijn fout dat ik zo geboren ben?"

Kapsel

X wordt sinds Kim aan de macht kwam in 2011 als 'Kimitator' gevraagd voor films, reclames en optredens. Tijdens de Olympische Spelen veroorzaakte hij vorig jaar in het Zuid-Koreaanse Gangneung veel verwarring door op te duiken bij de Noord-Koreaanse cheerleaders die Pyongyang had gestuurd.

Bij zijn vertrek uit Hanoi had X nog wel wat advies voor de echte Kim. "Val eens wat af. Het lukt me niet zo zwaar te worden, het is ongezond voor je. En doe eens wat aan je kapsel, vreselijk."

Nep-Trump White, die nu alleen achterblijft in Hanoi, zegt dat hij misschien een poging zal doen de echte Trump te ontmoeten. "Ik ga me hier vermaken."