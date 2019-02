Gespannen rust op de grensbrug naar Venezuela

Voorlopig blijven de geïmproviseerde brandbommen ongebruikt. De Colombiaanse politie laat de jongeren niet meer toe tot de bruggen van Cúcuta. Agenten houden iedereen tegen, alleen de pers krijgt even toegang tot de Santanderbrug. Onder het toeziend oog van een klein legertje journalisten, klimmen een paar jongens via de pijlers omhoog en belanden in het stukje niemandsland, vlak achter de uitgebrande vrachtwagen.

De jongens trekken zakken met stenen omhoog. De Colombiaanse politie kijkt toe, maar grijpt niet in. In de verte staan Venezolaanse Nationale Gardisten, en wijzen naar het groepje op de brug. Hoe het afloopt, is onduidelijk: de Colombiaanse politie stuurt uiteindelijk de journalisten weg, de brug af.